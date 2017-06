Eindelijk goud voor Turkse taekwondoka, Zuid-Koreaanse held maakt het waar heywoodu 27-06-2017 22:16 print

De Turkse taekwondoka Nur Tatar heeft eindelijk een mondiale titel binnen. De 24-jarige heeft in het Zuid-Koreaanse Muju de wereldtitel veroverd in de klasse tot 67 kilogram.

Tatar staat al jaren in de top van de wereld in haar gewichtsklasse, maar op één Europese titel na lukte het op grote toernooien steeds net niet. Olympisch zilver in Londen, brons in Rio, WK-zilver in 2015, maar steeds geen goud. Tot dinsdag.

In een schitterende halve finale rekende Tatar af met de thuisfavoriete Kim Jan-di. Die stond lang op achterstand, maar met vijftien seconden te gaan werkte ze een voorsprong op het bord. Tatar sloeg terug door op 9-9 te komen en in de golden score pakte de Turkse de zege.

Paige McPherson rekende in een aantrekkelijke halve finale af met Zhang Mengyu uit China, waarna ze het opnam tegen Tatar. Dat duel werd een stuk minder spectaculair en Tatar pakte met 6-4 de overwinning en haar eerste echt grote titel.

Bij de mannen tot 68 kilogram moest tweevoudig wereldkampioen Lee Dae-hoon het doen voor het thuisland. De Bulgaar Vladimir Dalakliev maakte geen schijn van kans in de halve eindstrijd en dus stond Lee overtuigend in de finale.

Daarin zou hij mogelijk revanche kunnen nemen op Ahmad Abughaush, die hem op de Spelen vorig jaar in de kwartfinales versloeg. De zeer verrassende Abughaush werd vorig jaar de absolute held van Jordanië, door het land niet alleen de eerste medaille ooit te schenken, maar er zelfs goud van te maken.

In Muju was Abughaush weer sterk, maar in de halve finale dolf hij het onderspit tegen de Taiwanees Huang Yu-jen. Die was in de finale echter totaal niet opgewassen tegen een ontketende Lee, die met 26-8 de wereldtitel naar zich toe trok.

De halve finales en finales zijn hier terug te kijken voor de liefhebber. Vanaf ongeveer 1:40 uur beginnen de twee finales (Bron: YouTube)