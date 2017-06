Gebruik smartphone maakt dom

U kent ze wel: van die halve zombies die een groot deel van de dag levenloos naar het schermpje van hun smartphone zitten te staren. Buiten het feit dat het in veel gevallen asociaal overkomt, ziet het er ook niet er erg slim uit. Nu zou dat laatste nog wel eens niet alleen maar uiterlijke schijn hoeven te zijn, beweren ze bij de Universiteit van Texas. Pubers en mensen die vaak op hun telefoontje kijken, leveren cognitieve capaciteit in. Of, simpeler gezegd: smartphone maakt dom.

En alsof dat allemaal niet erg genoeg is: je hoeft je telefoon niet eens aan te zetten om jezelf dommer te krijgen.

In Austin (mensen die hun smartphone niet boven hun sociale leven stellen weten waarschijnlijk meteen dat dit de hoofdstad van Texas is), onderwierp de plaatselijke uni 800 proefpersonen aan een serie leuke testjes die op een computer stonden. De testen waren dusdanig lastig gemaakt dat hiervoor een goede en scherpe concentratie vereist was. Men verdeelde de deelnemers in twee groepen. Een groep moest zijn telefoon in een andere kamer achterlaten, een andere groep mocht zijn mobieltje meenemen en naast zich neerleggen, of in hun broekzak doen, whatever, zolang het geluid maar uit stond.

Een simpele analyse van de data liet al snel een niet-zo-heel-erg verrassend resultaat zien: de proefkonijnen die de verre nazaat van de rooksignalen in een andere ruimte hadden achtergelaten, scoorden significant beter op de verschillende testen. Tevens maakte een proef duidelijk dat smartphone-afhankelijke types, die de opdracht hadden gekregen hun dierbaarste bezit helemaal uit te zetten (dat schijnt te kunnen), evengoed hun testen minder goed maakten dan mensen die in het dagelijks leven wat minder vaak per uur hun facebook-pagina checken.

"Het is niet zo dat deelnemers afgeleid werden doordat ze steeds notificaties van hun telefoon ontvingen, maar de aanwezigheid van het apparaat is al genoeg om de cognitieve capaciteit aan te tasten", vertelt Adrian Ward, een van de auteurs.

"Je denkt niet bewust continu aan je smartphone, maar bij gedachteprocessen waarbij je eigenlijk je volledige aandacht nodig hebt, gebruik je evengoed een deel van je beperkte cognitieve middelen om aan je foontje te denken. Het is een brain-drain".

Een smartponevriendelijke samenvatting van de studie is hier te vinden. Het hele onderzoek staat hier.