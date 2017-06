De prikacties op basisscholen verlopen dinsdagochtend goed. "Het is wel even wennen om naar een leeg schoolplein te kijken. Maar leraren voeren door heel het land goede gesprekken met ouders waardoor meer begrip ontstaat", zegt de Amsterdamse leraar Thijs Roovers namens de belangengroep PO in Actie.

Leraren voeren dinsdag actie om de werkdruk in het basisonderwijs te verlagen, de salarissen te verhogen en het oplopende tekort aan docenten tegen te gaan. Zij geven het eerste uur geen les. Na schooltijd (16.00 uur) is er een manifestatie op het Malieveld in Den Haag om de eisen kracht bij te zetten.

Roovers waarschuwt dat er hardere acties volgen als de politiek niet "fors gaat investeren" in salarissen. "Dan sluiten scholen een week en leggen we het onderwijs helemaal plat". Dat gebeurt volgens hem pas na de zomervakantie.



'Wennen om naar leeg schoolplein te kijken' (Foto: ANP)