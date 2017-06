Ajax wil Van Leer als tweede doelman

Na het vertrek van Diederik Boer naar PEC Zwolle, moet Ajax op zoek naar een nieuwe tweede doelman. Benjamin van Leer, keeper van Roda JC, is in beeld om deze positie over te nemen. Volgens De Telegraaf zijn de Amsterdammers al in gesprek met Van Leer.

Van Leer maakte afgelopen seizoen een sterk seizoen door en wekte zodoende de interesse van diverse clubs, waaronder dus ook Ajax. De Amsterdamse ploeg liet Boer vertrekken, omdat het een doelman wil die meer de strijd aan kan gaan met Andre Onana, de huidige eerste keeper bij de Amsterdammers.

Eerder zou Ajax al tevergeefs Frederik Rønnow (Brøndby) en Hendrik van Crombrugge (KAS Eupen) hebben gepolst voor de positie van tweede keeper.