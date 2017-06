Servisch en Russisch goud op WK taekwondo heywoodu 27-06-2017 06:00 print

De tweede finaledag van het wereldkampioenschap taekwondo in het Zuid-Koreaanse Muju heeft goud opgeleverd voor Rusland en Servië. De mannen streden om de medailles in de klasse tot 74 kilogram, de vrouwen deden dat in de klasse tot 49 kilo.

De Rus Maksim Khramtsov wist voor de halve finales al dat hij naar de finale zou gaan. Hij stond op papier tegenover de regerend wereldkampioen, Masoud Hajjizavareh, maar de Iraniër kreeg een dag eerder in de kwartfinales een snoeiharde klap op zijn hoofd van Seif Eissa uit Egypte. Eissa werd gediskwalificeerd, maar Hajjizavareh moest zich terugtrekken en werd gedwongen genoegen te nemen met brons. Volgens Iraanse media is hij naar omstandigheden wel in orde.

Nikita Rafalovich verdedigde in de andere halve finale de Oezbeekse eer tegen Kairat Sarymsakov uit Kazakhstan en deed dat met succes. In een spannende finale was hij echter niet opgewassen tegen Khramtsov, die zo zijn eerste wereldtitel veroverde.

Het Zuid-Koreaanse publiek wilde in de vrouwenfinale dolgraag regerend olympisch kampioene Kim So-hui zien, maar zij werd in de kwartfinales uitgeschakeld door Wenren Yuntao. De Chinese dolf in de halve eindstrijd echter het onderspit tegen de pas 19-jarige Panipak Wongpattanakit uit Thailand, regerend wereldkampioene in de klasse tot 46kg en winnares van olympisch brons in deze klasse.

De Servische Vanja Stankovic was ondertussen een maatje te groot voor Kristina Tomic uit Kroatië. Stankovic was niet te houden en in de finale maakte ze knap gehakt van Wongpattanakit, waarmee haar eerste grote titel een feit was.