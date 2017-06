Megastoot voor olympisch kampioen Crouser heywoodu 27-06-2017 05:00 print

Kogelstoter Ryan Crouser heeft op de Amerikaanse kampioenschappen, tevens de kwalificatiewedstrijden voor het WK, voor een ware sensatie gezorgd.

Crouser was tot en met 2015 een weinig bijzondere kogelstoter, voor Amerikaanse begrippen althans. Vorig jaar brak hij echter plotseling door en op de Amerikaanse olympische trials stootte hij de kogel voor het eerst over de 22 meter. Met 22,52 meter in de olympische finale stootte Crouser zich vervolgens de eeuwige top-10 in en dat olympisch goud heeft hem vleugels gegeven.

In Sacramento was hij afgelopen weekeinde weer bezig. Met 22,02 meter stond Crouser aan de leiding, maar Joe Kovacs knalde er in zijn laatste poging met 22,35 meter ruim overheen. Crouser kreeg zo nog één kans en die werd benut ook: 22,65 meter, de beste worp in de wereld sinds 2003 en de op één na beste sinds Randy Barnes in 1990 het wereldrecord van 23,12 stootte en een week later nog tot 23,10 kwam.

Crouser vestigt zich met zijn megastoot op de zesde plek op de mondiale ranglijst aller tijden en is de grote favoriet om in augustus in Londen de wereldtitel te pakken.

Het duel der titanen tussen Crouser en Kovacs (Bron: YouTube)