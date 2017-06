Démare en Pinot Tourtroeven FDJ

FDJ heeft als laatste Franse ploeg hun selectie bekend gemaakt. De ploeg hoopt vooral op ritzeges met Arnaud Démare. In de bergen hoopt FDJ op Thibaut Pinot, de nummer vier van de afgelopen Giro d'Italia.

Démare liet de afgelopen weken prima in vorm te zijn. Afgelopen zondag won Démare nog het Frans kampioenschap voor Nacer Bouhanni. Ook in Halle-Ingooigem was hij de snelste en in het Critérium du Dauphiné pakte de sprinter een rit en het puntenklassement.

Pinot zal in de bergen vooral voor ritzeges gaan. Nadat hij vorige maand de Ronde van Italië als vierde was geëindigd, zal hij nu zijn etappes uitkiezen.

Selectie FDJ voor Tour de France 2017:

Davide Cimolai

Mickaël Delage

Arnaud Démare

Jacopo Guarnieri

Ignatas Konovalovas

Olivier Le Gac

Rudy Molard

Thibaut Pinot

Arthur Vichot