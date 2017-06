Haase klopt Mahut in Eastbourne Peterselieman 26-06-2017 19:31 print

Tennisser Robin Haase is doorgedrongen tot de tweede ronde van het ATP-toernooi in Eastbourne. De Nederlander (ATP-38) was op het Britse gras met 6-4 en 7-6 (4) te sterk voor zijn Franse opponent (ATP-76).

In de eerste set pakte Haase snel een break voorsprong, maar was die een game later weer kwijt. De Nederlander brak op de stand van 3-3 opnieuw door de service heen en dat was genoeg voor de eerste set. In het tweede bedrijf vielen geen breaks te noteren, waardoor een tiebreak noodzakelijk was. Daarin was Neerlands beste speler duidelijk de beste.

In de volgende ronde speelt Haase tegen de winnaar van het duel tussen Daniil Medvedev (ATP-52) en Sam Querrey (ATP-28). Medvedev is voor de Nederlander geen onbekende, omdat hij twee weken geleden in Rosmalen nog van de Rus verloor.