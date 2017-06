Cavendish op tijd fit voor Tour de France H.Vviv 26-06-2017 17:45 print

Team Dimension Data heeft maandag de negenkoppige selectie voor de Tour de France bekendgemaakt. Mark Cavendish is op tijd fit voor de Ronde van Frankrijk, nadat zijn voorjaar de mist inging door de ziekte van Pfeiffer.

"Als ik eerlijk ben, mocht dit niet de Tour de France geweest zijn, dan zouden we een andere beslissing hebben genomen. Maar ik voel dat ik het aan mezelf, de ploeg en zijn sponsoren, en misschien wel het belangrijkst: de Tour en zijn historie zelf, verschuldigd ben om mijn uiterste best te doen en alles te geven wat ik in mij heb om de ploeg te helpen", aldus Cavendish.

Ook tweevoudig Brits kampioen Stephen Cummings is op tijd hersteld van een gebroken sleutelbeen en schouderblad, die hij opliep in de Ronde van het Baskenland. De 36-jarige Brit won de afgelopen twee jaar beide keer een etappe in de Tour de France.

Selectie Dimension Data voor Tour de France 2017

Reinhardt Janse van Rensburg

Jaco Venter

Serge Pauwels

Edvald Boasson Hagen

Mark Cavendish

Steve Cummings

Scott Thwaites

Bernhard Eisel

Mark Renshaw