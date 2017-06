Deel inreisverbod Trump mag toch van hof Redactie 26-06-2017 17:33 print

De Amerikaanse president Donald Trump mag zijn tijdelijke inreisverbod voor reizigers uit Jemen, Soedan, Somalië, Syrië, Libië en Iran gedeeltelijk uitvoeren. Dat besloot het Amerikaanse Hooggerechtshof maandag, nadat lagere rechtbanken de plannen van Trump hadden geblokkeerd.

Het gaat om een voorlopige uitspraak in de zaak rond de omstreden maatregel. Het Hooggerechtshof buigt zich pas in oktober uitgebreid over de kwestie. De regering had daarom een verzoek ingediend om het inreisverbod alvast te mogen uitvoeren terwijl werd gewacht op een definitieve uitspraak.

Het hof stemde daar deels mee in en besloot ook dat een tijdelijk inreisverbod voor vluchtelingen gedeeltelijk van kracht mag worden. Toch leggen de opperrechters de regering wel beperkingen op. De maatregelen mogen alleen betrekking hebben op "buitenlandse burgers die geen bonafide relatie hebben met een persoon of entiteit in de Verenigde Staten".



Deel inreisverbod Trump mag toch van hof (Foto: ANP)