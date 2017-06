Kaart Disneyland levert ruim zes ton op Redactie 26-06-2017 05:24 print

De eerste plattegrond die Walt Disney in kleur tekende van zijn droomproject Disneyland, is zondag verkocht voor 708.000 dollar (632.000 euro).

Walt tekende de kaart samen met illustrator Herb Ryman in 1953, en gebruikte deze om zijn plannen aan te prijzen bij investeerders. Nadat zijn droom verwezenlijkt was met de opening van Disneyland in het Californische Anaheim in 1955, gaf hij de kaart aan een productie-assistent. De plattegrond dook pas een paar jaar geleden weer op.

De kaart was onderdeel van een veiling van bijna 1000 overblijfselen uit de ruim 60-jarige geschiedenis van Disneyland, het eerste attractiepark van Disney. Eerder deze maand ging er ook al een aantal Disney-memorabilia onder de hamer in Los Angeles. Het populairste item was toen Walts persoonlijke kopie van het script van Cinderella, waarin hij enkele aantekeningen had gemaakt. Het scenario werd verkocht voor 30.000 dollar (bijna 27.000 euro).



Kaart Disneyland levert ruim zes ton op (Foto: BuzzE)