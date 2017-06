Brand bedreigt Spaans nationaal park DoŮana Redactie 26-06-2017 05:16 print

MOGUER (ANP/RTR/DPA) - Vanwege een grote bosbrand in het zuidwesten van Spanje zijn zondag rond de 2000 mensen in veiligheid gebracht. In de omgeving van de gemeente Moguer in de provincie Huelva werden onder andere twee campings, twee hotels en enkele kleine dorpen ontruimd. Het gevaarlijkste vuurfront bedreigt nu het nationaal park Doñana.

De brand brak zaterdagmiddag uit. De oorzaak is onbekend, maar brandstichting of nalatigheid wordt niet uitgesloten. De rook was zondag van grote afstand te zien. Wegen door het gebied zijn afgesloten en tot nog toe zijn er geen doden of gewonden gemeld.

De regionale regering van Andalusië liet weten dat ruim 550 brandweermensen en militairen het vuur bestrijden met tientallen grondvoertuigen, elf vliegtuigen en tien helikopters. Het bluswerk wordt bemoeilijkt door een harde, warme wind, die uit steeds wisselende richtingen waait.

Vorige week kwamen door een bosbrand in het buurland Portugal 64 mensen om het leven en raakten meer dan tweehonderd gewond.



Brand bedreigt Spaans nationaal park Doñana (Foto: ANP)