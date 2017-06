Tennisser De Bakker met overmacht naar toernooiwinst in Alkmaar heywoodu 26-06-2017 00:49 print

Tennisser Thiemo de Bakker heeft eindelijk weer eens een beetje van zich doen spreken. De 28-jarige Nederlander stond ooit 40e op de wereldranglijst, maar is inmiddels tot ver buiten de top-500 gezakt.

Op het relatief kleine futuretoernooi van Alkmaar was hij deze week echter weer eens in goeden doen. Op weg naar de finale kwam hij in geen enkele set in de problemen en schakelde hij onder meer landgenoot Botic van de Zandschulp uit.

De Fransman Maxime Chazal maakte het De Bakker in set twee van de finale in Alkmaar nog even lastig, maar de Nederlander maakte het gedecideerd af: 6-3, 7-5.