Zuid-Koreanen juichen op WK taekwondo in eigen huis

De eerste finaledag op het wereldkampioenschap taekwondo in het Zuid-Koreaanse Muju heeft gelijk twee gouden medailles voor het thuisland opgeleverd. Zaterdag werden in de klassen tot 54kg (mannen) en 46kg (vrouwen) de gevechten tot en met de kwartfinales gehouden, een dag later volgde zoals in alle gewichten het geval zal zijn de finales.

De 22-jarige Kim Tae-hun liet wederom zien 's werelds beste taekwondoka in de lichtste klasse te zijn. De Koreaan werd in 2013 en 2015 al wereldkampioen in de niet-olympische gewichtsklasse en veroverde vorig jaar olympisch brons in de klasse tot 58kg. In de halve finale in Muju maakte Kim gehakt van de Italiaan Vito Dell'Aquila, terwijl de andere halve finale na een waar spektakelstuk een zege opleverde voor de Iraniër Armin Hadipour op de Thai Ramnarong Sawekwiharee. In de finale was Kim met 10-6 een maatje te groot voor Hadipour.

Bij de vrouwen was Sim Jae-young in de halve eindstrijd veel te sterk voor de Colombiaanse Andrea Ramirez, die op zaterdag de Nederlandse Dina Pouryounes uit het toernooi trapte. De andere halve finale was zeer spannend: de Vietnamese Truong Thi Kim Tuyen bleek met 9-8 te sterk voor Napaporn Charanawat uit Thailand. In de finale hield Truong het even vol, maar Sim was simpelweg te sterk: 18-9.