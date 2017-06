Bendsneyder na dramatische finish: "Genoten van het publiek" heywoodu 26-06-2017 00:28 print

Voor Moto3-coureur Bo Bendsneyder eindigde de Nederlandse Grand Prix in Assen bepaald niet zoals gehoopt. De 18-jarige Rotterdammer begon zeer sterk aan zijn race en reed zelfs even op kop, maar viel na een kleine aanvaring terug.

"Ik begon sterk en kon voorin goed meekomen. In de Strubben werd ik aangetikt en kwam ik achteraan de groep terecht", reageerde Bendsneyder. In de slotronde knokte hij zich naar voren, maar daarna ging het alsnog fout. "In de Geert Timmer-bocht ging ik van mijn lijn af en raakte ik snelheid kwijt, waarna iemand mij aantikte en ik onderuit ging." Daardoor kwam Bendsneyder los van zijn motor over de streep en dat telt niet: 'Did Not Finish' in plaats van een plek dik in de punten.

"Het is jammer om zo te eindigen, maar zulke dingen gebeuren nou eenmaal. Het was een mooie race en ik heb genoten van het publiek. We waren erg sterk dit weekeinde, dus dat is positief, maar helaas sluiten we het zonder punten af. De steun van de fans waardeer ik wel heel erg", besloot Bendsneyder.