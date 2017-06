Nederlander Europees kampioen hoge bi

Arie Liefhebber uit Vianen is dit weekend Europees kampioen hoge bi geworden. In het Tsjechische Brno reed hij al zijn concurrenten het snot voor ogen en eindigde ruim als eerste.

Liefhebber reed op zijn hoge bi, een ouderwets uitziende fiets met een groot voorwiel en klein achterwiel, in de laatste ronde weg bij zijn grote concurrent en zevenvoudig wereldkampioen Josef Zimovčak. Met een gemiddelde snelheid van 33 kilometer per uur was de liefhebber niet te acherhalen.

Twee jaar geleden werd de sympathieke fietsverkoper derde tijdens het EK en afgelopen maand won hij nog een race in het Engelse Eastborne tijdens de Penny Farthing race. Verder reed hij ook tijdens de actie Alpe d'HuZes op zijn markante fiets.