Kvitova wint eerste WTA-toernooi na overval heywoodu 25-06-2017 17:47 print

Tennisster Petra Kvitova heeft het WTA-toernooi van Birmingham gewonnen. Voor de Tsjechische was het een bijzondere zege, want het is haar eerste toernooizege sinds ze in december gewond raakte bij een overval in haar appartement.

In de finale in Birmingham stond Kvitova tegenover de Australische Ashleigh Barty, met de 77e plek ruim zestig plaatsen onder Kvitova genoteerd op de wereldranglijst.

Barty won de eerste set, maar de Tsjechische nam het spel vervolgens geleidelijk over en liet niks meer in de weg staan richting de toernooi-overwinning. Na 1:50 uur kon Kvitova de trofee in ontvangst nemen: 4-6, 6-3, 6-2.

De tweevoudig Wimbledonkampioene kwam nog maar een maand geleden terug op de tour, door op Roland Garros haar eerste partij gelijk te winnen.