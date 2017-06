Het is al wel een tijdje duidelijk dat Google aan opvolgers werkt voor de Pixel en de Pixel XL en op het ontwikkelaarsforum XDA zijn nu details over de tweede generatie Pixelsmartphones gelekt. Er zouden wederom twee toestellen uitgebracht worden waarvan er eentje door LG is ontwikkeld en een andere door HTC.

Het door HTC ontwikkelde apparaat heeft intern de codenaam Walleye gekregen en lijkt qua uiterlijk sprekend op de eerste generatie Pixels. Qua display is er naar het zich laat aanzien weinig veranderd ten opzichte van de eerste Pixel, maar wat wel nieuw is, is de processor en stereospeakers. De processor is een Snapdragon 835 met 4 GB RAM. Om de stereospeakers mogelijk te kunnen maken, heeft HTC de aansluiting voor de koptelefoon laten vallen. Wie een hoofdtelefoon wil aansluiten zal dat via de usb-poort moeten doen.

De nieuwe Pixel waar LG aan werkt (Taimen) lijkt wat meer vernieuwingen te bevatten. De smartphone heeft minder dikke randen rond het scherm dan de huidige Pixel XL. Ook de specificaties van het display zijn verbeterd, er komt een 1440p oled-scherm in. Verder is het uiterlijk ook ietwat aangepast. Zo is het glazen vlak aan de achterzijde een stuk kleiner gemaakt.

Wat opvalt is dat Google in beide telefoons afziet van een dubbele camera. Concurrenten als Apple en Samsung zetten juist groot in op camera's met dubbele lenzen.



Details over nieuwe Pixel-telefoons uitgelekt (Foto: BuzzT)