Kristoff verlengt voorlopig niet bij Katusha-Alpecin

Alexander Kristoff lijkt na dit seizoen te vertrekken bij Katusha-Alpecin. De Zwitserse ploeg heeft de Noorse sprinter een aanbieding gedaan, maar Kristoff is niet tevreden met het aanbod. "Ik wil even afwachten", zegt de Noor tegenover ProCycling.no.

Er is al langer wat spanningen tussen Kristoff en Katusha-Alpecin. Vorige maand gaf Kristoff al aan dat hij van zijn ploeg moest afvallen, maar volgens de Noor was hij op hetzelfde gewicht als in andere jaren.

Kristoff heeft een aflopend contract en is voorlopig niet geneigd om in te gaan op een voorstel van zijn huidige ploeg. "Mijn manager heeft verschillende ploegen gecontacteerd en enkele teams zijn geïnteresseerd"

"Ik heb overigens een voorstel van Katusha-Alpecin gekregen, maar ik ben niet tevreden met het financiële luik en met de manier waarop de ploeg mij de laatste tijd behandeld heeft."

"Ik wacht nog even af. Ik wil nagaan wat andere teams over mij denken en wil mijn waarde inschatten", besluit Kristoff, die niet tevreden is dat hij in de Tour niet kan rekenen op de hulp van zijn vaste knechten Michael Mørkøv en Sven Erik Bystrøm.