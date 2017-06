Noord-Korea is van plan een badplaats voor massaal toerisme in Zuid-Spaanse stijl aan te leggen. Een delegatie uit het geïsoleerde en stalinistisch geregeerde land heeft een reis langs de Spaanse kust gemaakt om inspiratie op te doen. Een woordvoerder van de Noord-Koreaanse ambassade in Madrid heeft dit volgens de Britse krant The Telegraph bevestigd.

De Noord-Koreanen zijn ook op een camping geweest, waar ze volgens hun Spaanse metgezel Matías Pérez gedetailleerde vragen stelden over alles wat met het kampeerbedrijf te maken heeft. Maar ze waren vooral onder de indruk van "de dimensies van de torenflats en vakantieparken" in Benidorm.

De delegatie vergaapte zich ook aan het pretpark Terra Mítica in dezelfde plaats. Maar het noordelijker gelegen vakantieoord Marina d'Or, bij Orpesa, sloeg alles in de Noord-Koreaanse ogen. Dit complex kwam het meest overeen met wat de Noord-Koreanen in Wonsan zouden willen.



Plan voor 'Costa del Noord-Korea' (Foto: ANP)