Val van vierde etage Almelo is al minder raadsel

De politie gaat zondag verder met het onderzoek naar de val van een man uit een flat in Almelo. Zaterdag raakte de man ernstig gewond nadat hij van de vierde verdieping uit een gebouw aan de Gerard Doustraat was gevallen. Omdat het de politie op de plek zelf niet duidelijk werd wat er was gebeurd, zijn de zes mensen in de woning allemaal aangehouden.

De politie kon zondagochtend niet zeggen hoe het met de gewonde man gaat. Hij ligt in het ziekenhuis. Ook over de identiteit is nog niets bekend.

Zondag gaan de verhoren door. De politie hoopt er achter te komen wat er is gebeurd en wat de rol is van de zes mensen die in de woning waren toen het incident gebeurde.

Update 11.00 uur

Tubantia weet meer ondertussen. Het betreft een 21-jarige Poolse arbeider volgens de eigenaar van de flat. De eigenaar heeft een Pools uitzendbureau en had meerdere Polen laten logeren op het adres. De Polen zetten het op een zuipen en vervolgens ontstond er ruzie. Of de Pool lam van de flat is gevallen of dat hij door een andere lamme Pool is geholpen met de flat verlaten is nog steeds niet bekend.

Wel zat er ook een vrouw met de benen al uit het raam die ook via de snelle weg de flat wilde verlaten. Omstanders hebben dat verhinderd. Zij is één van de arrestanten. Het aantal Poolse arbeidsmigranten is erg hoog wisten buurtbewoners nog aan Tubantia te vertellen.