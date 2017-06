Volleyballers verliezen ook van Australië

De Nederlandse volleyballers zijn als vierde geëindigd in de Final Four van de World League. Nederland verloor in het Australische Gold Coast met 3-0 (29-27, 25-19, 28-26) van Australië.

Australie begon de eerste set goed en bij de tweede technische time-out stond Australië met 16-12 voor. Nederland kwam sterk terug mede dankzij drie goede blocks aan Nederlandse kant kwam Oranje op een 18-17 voorsprong.

Bij 24-23 kwam Nederland als eerste op setpunt, maar de ploeg van Gido Vermeulen liet de kans liggen. Ook de volgende drie setpunten waren niet aan Nederland besteed. Australie maakte het bij een stand van 28-27 wel af.

In de tweede set ging het gelijk op tot aan 15-15. Daarna pakte Australie vijf punten op rij, waarna het thuisspelend land de voorsprong vast hield en de set zou winnen met 25-19.

Nederland begon goed aan de derde set. Bij de eerste technische time-out stond Oranje met 8-4 voor. Ook bij de tweede technische time-out stond de ploeg van Vermeulen met 16-14 voor. Australië zou terugkomen en bij een 20-19 zou de ploeg voor het eerst op voorsprong komen in de derde set. In de slotfase kon Nederland nog wel drie wedstrijdpunten wegwerken, maar bij het vierde matchpoint was het raak voor Australië.