Kvitova in eerste WTA-finale sinds overval 25-06-2017

Tennisster Petra Kvitova heeft de finale van het WTA-toernooi van Birmingham gehaald. Voor de Tsjechische is het een mooi hoogtepunt, want het is de eerste finale die ze gaat spelen sinds ze eind vorig jaar thuis bij een overval zwaargewond raakte aan haar hand.

Kvitova had het in Birmingham in de eerste twee ronden niet slecht getroffen met de loting en sloeg vervolgens Kristina Mladenovic naar huis. In de halve eindstrijd stond ze tegenover landgenote Lucie Safarova, maar bij 6-1, 1-0 gaf haar opponente op.

In de finale speelt Kvitova tegen de Australische Ashleigh Barty, die voor de tweede keer dit jaar - en de tweede keer in haar loopbaan - een WTA-finale gaat spelen. Barty was met 3-6, 6-4, 6-3 te sterk voor de als zesde geplaatste Spaanse Garbiñe Muguruza.