'Compleet Russisch WK-elftal 2014 aan de doping'

Het zal ongetwijfeld weinig mensen verbazen, maar volgens The Mail on Sunday zat het hele Russische voetbalteam op het WK van 2014 mogelijk aan de doping. Ruim duizend Russische sporters worden onderzocht en op basis van e-mailverkeer zegt de krant te kunnen melden dat het onder meer om 34 voetballers gaat.

De FIFA zou bezig zijn met een groot onderzoek naar de selectie van Rusland op het WK in Brazilië. Het zou zomaar kunnen dat de doping gebrekkig was, want echt helpen deed het niet: van België werd verloren en tegen Zuid-Korea en Algerije kwamen de Russen niet verder dan een gelijkspel. Naast de WK-selectie zouden ook nog elf andere spelers onderwerp van het onderzoek zijn.

De Russische sportwereld staat al langer bol van de dopingschandalen. Zo worden Russen in de atletiek nog altijd geweerd en de gewichtheffers mochten niet naar de Olympische Spelen in Rio - net als de atleten. Het is dan ook bepaald niet verbazend dat ook de sport waar wereldwijd het meeste geld in omgaat 'getroffen' lijkt te zijn door het staatsdopingschandaal.

Het zou vooral gaan om het maskeren van positieve testen, zoals ook in andere zaken veelvuldig gebeurde. Volgens de Britse krant werden er onregelmatigheden aangetroffen met de urinemonsters, zonder dat daar een goede verklaring voor leek te zijn. FIFA zou een uitgebreid dossier hebben, waar nog altijd hard aan gewerkt wordt. Het dopinggebruik zou plaats hebben gevonden tussen 2011 en 2015.