Portugal wint gemakkelijk van Nieuw-Zeeland

Portugal heeft zich zonder grote moeite weten te plaatsen voor de halve finale van de Confederations Cup. De ploeg won gemakkelijk met 0-4 van Nieuw-Zeeland.

Het elftal van Fernando Santos was de grote favoriet voor het duel en liet al snel zien dat Nieuw-Zeeland weinig kans maakte op punten. Al in de eerste helft werd de wedstrijd in het voordeel van de Portugezen beslist.

Nieuw-Zeeland hield tijdens het eerste bedrijf lang stand, maar moest na iets meer dan een halfuur spelen toch een tegentreffer incasseren. Cristiano Ronaldo mocht vanaf de penaltystip aanleggen en mikte de bal met veel vertrouwen in de bovenhoek.

Niet veel later was het opnieuw raak voor Portugal. Bernardo Silva verdubbelde de score na een fraaie aanval. Met een sierlijk wippertje werd Eliseu weggestuurd door Ricardo Quaresma, waarna de rechtsback strak voor kon geven. Bernardo Silva stond vervolgens klaar om de bal in het net werken.

Tijdens de tweede helft bleef Portugal de betere partij, maar het nam wel wat gas terug. Lang bleef het 0-2, pas in de tachtigste minuut beloonde Portugal zichzelf met een derde treffer. Op aangeven van Quaresma, zorgde André Silva 0-3. In de blessuretijd kwam het slotakkoord op naam van Nani: 0-4.