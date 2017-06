Roemloze aftocht Rusland tegen Lozano's Mexico Redactie 25-06-2017 00:09 print

Mexico heeft zich dankzij een treffer van PSV-aanwinst Hirving Lozano geplaatst voor de halve finale van de Confederations Cup. Voor gastland Rusland zit het toernooi erop.

Rusland en Mexico trakteerde het publiek zaterdag op een vermakelijk duel. Beide ploegen lieten zien aan elkaar gewaagd te zijn. Dit resulteerde in veel mogelijkheden voor beide teams. Uiteindelijk trok Mexico aan het langste eind.

De Mexicanen begonnen sterk, maar kwamen na vijf minuten goed weg toen de scheidrechter weigerde de bal op de stip te leggen. Hector Moreno tikte het been van Yuri Zhirkov aan, maar de Russen kregen geen strafschop.

Rusland bleek ook geen strafschop nodig te hebben om op voorsprong te komen, want na 25 minuten spelen opende Alexander Samedov de score. De Rus mikte de bal vanuit het strafschopgebied rustig in de verre hoek.

Hierdoor moest Mexico op zoek naar de gelijkmaker. Die gelijkmaker kwam er niet veel later, toen Nestor Araújo met wat geluk raak kopte. De verdediger leek een voorzet terug te willen koppen richting de tweede paal, maar zag zijn inzet direct in het net verdwijnen.

Tijdens de tweede helft grepen de Mexicanen de controle en na 52 minuten spelen resulteerde dit in een treffer. Lozano kopte de ploeg op 2-1, nadat de snelle buitenspeler eerder bij de bal was dan Igor Akinfeev. De doelman stond vlak buiten het strafschopgebied klaar om een lange bal weg te trappen, maar Lozano was sneller bij de bal en kopte knap raak.

Ook na de treffer bleef Mexico de betere partij en na de rode kaart van Zhirkov leek de wedstrijd definitief beslist. De Russen probeerden het nog wel en kregen een paar goede mogelijkheden, maar Mexico voorkwam een tegentreffer en won hierdoor met 2-1.