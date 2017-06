Hockeyers naar finale World League na winst op Engeland H.Vviv 24-06-2017 22:11 print

De Nederlandse hockeyers hebben bij het halvefinaletoernooi van de World League in Londen de finale bereikt. In Londen was de ploeg van bondscoach Max Caldas met 2-0 te sterk voor Engeland. In de eindstrijd neemt Nederland het op tegen Argentinië.

Nederland kreeg in de eerste helft vier strafcorners maar ze werden niet benut, mede dankzij goed keeperswerk van George Pinner. Naast de vier strafcorners kreeg Nederland ook een paar kansen op een velddoelpunt, die waren ook niet besteed aan Nederland. Ook Engeland kwam in de eerste helft niet tot scoren.

Net voor het einde van het derde kwart kwam Nederland op voorsprong dankzij een doelpunt Mirco Pruyser. De 27-jarige hockeyer scoorde na een tip-in na goed werk van Valentin Verga.

In het vierde kwart verdubbelde Oranje de score via een doelpunt van Bjorn Kellerman. In het restant van de wedstrijd kwamen de hockeyers niet meer in de problemen.

In de finale van World League speelt Nederland tegen Argentinië. De olympisch kampioen was in de andere halve finale met 2-1 te sterk voor Maleisië.