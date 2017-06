Kangoeroe legt treinverkeer bij Meppel stil heywoodu 24-06-2017 19:12 print

Het treinverkeer tussen Groningen en Zwolle is zaterdagmiddag in de problemen gekomen. Treinen moesten stapvoets rijden en uiteindelijk werd de boel zelfs even stilgelegd. De oorzaak? Er sprong een heuse kangoeroe over het spoor.

Skippy hopte bij Meppel bij en over het spoor, waardoor de treinen er langzamer reden, tot ze stilgezet werden. De politie kwam ter plaatse, maar uiteindelijk ging de kangoeroe er zelf weer vandoor, op naar minder gevaarlijke oorden. Treinreizigers waren even gestrand op het station van Meppel, maar in de loop van de middag was alles weer in orde hersteld.

De kangoeroe springt alle kanten op. Nu helemaal geen treinverkeer tot het dier gevnagen is. Politie is al ter plaatse. — Treinverkeersleiding (@ProRail_VL) June 24, 2017