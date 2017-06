Blaak nieuwe Nederlands kampioene op de weg H.Vviv 24-06-2017 17:21 print

Chantal Blaak heeft in Montferland de nationale titel op de weg veroverd. Met nog twee kilometer te gaan, reed de renster van Boels-Dolmans weg bij haar medevluchters Anouska Koster en Floortje Mackaij. Koster won de sprint voor plaats twee van Mackaij.

Blaak, Koster en Mackaij maakten vandaag deel uit van de vroege vlucht, samen met Minke Slingerland en Aafke Soet. De vijf hadden een voorsprong van twee minuten en dertig seconden op het peloton.

Met nog iets meer dan twintig kilometer versnelde Ellen van Dijk vanuit het peloton. De renster van Sunweb kreeg Annemiek van Vleuten, Anna van der Breggen, Lucinda Brand, Janneke Ensing en Amy Pieters met zich. Door de versnelling zakte de voorsprong naar één minuut. Niet veel later zou het in de groep van de favorieten stilvallen, waardoor een hoop rensters konden terugkeren.

Met het ingaan van de laatste ronde van zestien kilometer had de kopgroep nog een voorsprong van 55 seconden, waar Soet was afgehaakt. Weinig ploegen wilden achtervolgen in het peloton, waardoor de kopgroep stand zou houden. Met nog zes kilometer te gaan moest ook Slingerland afhaken in de kopgroep, waardoor duidelijk werd dat Blaak, Koster en Mackaaij voor de overwinning zouden rijden.

Met nog twee kilometer plaatste Blaak haar aanval. Koster reageerde direct maar moest Blaak toch laten rijden. Ook in samenwerking met Mackaaij kon ze de achterstand niet goed maken. Blaak kwam solo aan en pakte daarmee haar eerste titel. In de sprint om plaats twee was Koster te sterk voor Mackaaij.