Tennisser Evans positief getest op cocaïne heywoodu 24-06-2017 17:17 print

Tennisser Dan Evans zit in de problemen. De nummer 50 van de wereld heeft bekendgemaakt dat hij positief heeft getest op cocaïne, iets wat door tennisautoriteiten inmiddels is bevestigd.

Evans hangt een maximale straf van vier jaar boven het hoofd en zou geluk hebben als hij binnen twee jaar weer mag tennissen. De Brit leverde het positieve plasje in april af na een wedstrijd op het ATP-toernooi van Barcelona. Zelf zegt hij dat hij de cocaïne puur recreatief gebruikt heeft, maar dat het wel een zeer domme fout was.

De Brit zou niet de eerste zijn die geschorst wordt voor cocaïnegebruik. Martina Hingis ging er in 2007 twee jaar gedwongen tussenuit, terwijl Richard Gasquet in 2009 een jaar geschorst werd - omdat hij de autoriteiten ervan wist te overtuigen dat de cocaïne in zijn lichaam kwam door het zoenen van ene Pamela.

Evans wordt voorlopig geschorst hangende het onderzoek van tennisbond ITF. Voor hem is het de zoveelste keer dat hij in de problemen kwam: meerdere malen werd zijn financiële steun bijvoorbeeld stopgezet na misdragingen en nachtclubbezoekjes voor een wedstrijd. Het is een zuur 'einde' van een topperiode, waarin Evans eindelijk op de goede weg leek en in twee jaar tijd steeg van de 772e naar de 50e plek op de wereldranglijst, inclusief het bereiken van de vierde ronde op de Australian Open in januari.