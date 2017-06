Leclerc wint F2-race Baku voor overleden vader, De Vries knap 2e heywoodu 24-06-2017 11:10 print

Charles Leclerc heeft in Baku de eerste Formule 2-race van het weekeinde in Azerbeidzjan gewonnen. Voor de Monegask was het een emotionele zege: woensdag overleed zijn vader.

Polesitter Leclerc kende een prima start en hield de leiding vast, terwijl Nobuharu Matsushita vanaf plek twee matig weg was en plekken inleverde bij Nicolas Latifi, Nyck de Vries en Antonio Fuoco. Johnny Cecotto bleef staan en werd de pits ingeduwd. De Venezolaanse teamgenoot van De Vries kwam kort daarop de pits uit, maar bij de eerste bocht parkeerde hij zijn auto in de bandenstapel, wat de safety car de baan op bracht.

Bij de herstart was De Vries goed wakker en de Nederlander ging gelijk voorbij aan Latifi, terwijl Leclerc de leiding hield. Na acht ronden zorgde Fuoco voor een gele vlag door achterop Sergio Canamasas te knallen, waardoor Leclerc en Latifi gelijk naar binnen doken - mocht er ineens een safety car de baan op komen. Dat gebeurde echter niet en De Vries, die nog naar binnen moest, had de leiding in handen.

De Nederlander kwam achter Leclerc terecht na het maken van zijn pitstop, maar had wel gewoon - virtueel - plek twee in handen, met Luca Ghiotto en Ralph Boschung die ervoor reden, maar nog naar binnen moesten. Voor die twee was het balen dat ze gewacht hebben, want Louis Deletraz zette zijn auto even later in de muur en dat bracht de safety car de baan op.

Bij de herstart, halverwege de race, werd De Vries aangevallen door Latifi. De Nederlander was echter scherp en maakte handig gebruik van Boschung voor hem, om de Zwitser zo in te halen en Latifi achter zich te houden. De race kabbelde zo gestaag voort, maar vier ronden voor het einde ging het fout. Onder meer Sean Gelael en Sergey Sirotkin vochten om de achtste plek en het was de Indonesiër die een fout maakte.

In het uiterst smalle 'steegje' raakte Gelael de muur, waarna hij dwars op de baan kwam te staan. Sirotkin had eveneens schade, de rest kon er niet meer langs. Het leverde even een safetycarsituatie op, maar al snel besloot de wedstrijdleiding het enige logische te doen en de rode vlag te zwaaien, waarmee de race voorbij was. Leclerc won, voor De Vries en Latifi.