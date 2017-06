Verstappen erg tevreden over eerste dag in Baku Peterselieman 24-06-2017 00:02 print

Max Verstappen reed vandaag in beide vrije trainingen voor de Grand Prix van Azerbeidzjan de snelste tijd. De Nederlander was zeer tevreden met deze prestatie, al crashte hij in de slotminuut in bocht een wel in de muur.

"Om eerlijk te zijn, was het echt raar. Ik verremde me en ik probeerde nog steeds de bocht te halen. Daarna dacht ik, 'ik speel op safe en neem de uitloopstrook'. Toen ineens verloor ik de achterkant en ging ik zijwaarts de muur in. Er is schade, maar we hebben genoeg nieuwe onderdelen. Gelukkig heeft het geen invloed op de race, dus alles is okay."

De schade aan zijn Red Bull was evenwel groot. De versnellingsbak was dwars doormidden en bij elkaar opgeteld kostte de crash naar verluidt ongeveer 250.000 euro. Minder vertrouwen in het materieel en eigen kunnen heeft de Nederlander evenwel niet gekregen. "Ik heb dit al vaker meegemaakt in mijn leven. Het is altijd het doel om nog sneller te gaan na een crash."

De dag zelf verliep tot dat moment erg goed. "Absoluut. We hebben een positieve stap gemaakt hier. De voorbereiding op de race was goed en ook hadden we een kleine motor-update, wat altijd erg handig is op de lange rechte stukken. Het is zelfs een beetje onverwacht, omdat we niet zo veel hebben veranderd. De auto voelde vanaf de eerste ronde al goed aan. Dat geeft veel vertrouwen en zeker op een stratencircuit helpt dat enorm. Ik heb nog niet het maximale eruit kunnen halen door de gele vlaggen en het verkeer, dus we kunnen hier best tevreden mee zijn."

Verstappen verwacht dat op de zaterdag Mercedes en Ferrari zich wel weer vooraan zullen melden. Na de kwalificatie kijkt hij wel waar hij staat en of hij dit weekend mee kan doen om de podiumplaatsen.