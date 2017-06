Wang baalt: "Maar ADO is in veilige handen" Redactie 23-06-2017 09:35 print

Hui Wang, de eigenaar van ADO Den Haag, heeft met een persbericht gereageerd op het nieuws dat de gemeente niet langer aandeelhouder van de club is.

"United Vansen baalt van de beslissing die is genomen. Wij hebben altijd het idee gehad dat het ieders doel was om te handelen ten faveure van ADO Den Haag en de fans", schrijft Wang. United Vansen is het Chinese bedrijf dat ADO overnam en waarvan Wang eigenaar is.

Volgens Wang zijn de bedoelingen van het bedrijf duidelijk. "Het is inmiddels drie jaar geleden – 24 juni 2014 – dat we onze intenties kenbaar maakten, dat we het merendeel van de aandelen in ADO Den Haag NV wilden overnemen. Sinds die dag hebben we zo'n twintig miljoen euro uitgegeven."

"Niet enkel om de aandelen te kopen, maar – nog belangrijker – om ervoor te zorgen dat ADO succesvol kan concurreren in de Eredivisie. Wij kunnen alle ADO-fans garanderen dat de club, met United Vansen als grootste aandeelhouder, in veilige handen is."

Wang blijft erbij dat de Haagse club onder zijn leiding in de toekomst successen kan boeken. "Wij kunnen alle fans garanderen dat we er alles aan zullen doen om dat waar te maken."