UCI beslist: vanaf 2018 nog maar acht renners per ploeg in grote rondes

Vanaf 2018 zullen in de grote rondes (Giro, Tour en Vuelta) zullen nog maar acht renners aan de start staan per ploeg. Nu zijn dat er nog negen. Daarnaast wordt de Tour een week verlaat op de kalender, in verband met het WK voetbal.

De Professional Cycling Council (PPC) besliste donderdag op een vergadering in Genève om in te gaan op de vraag van koersorganisatoren en tv-zenders om het aantal renners per ploeg te verminderen. De maatregel zal voor het eerst toegepast worden in de Giro d'Italia in 2018. Zo wordt het peloton teruggebracht tot 176 renners in plaats van de gebruikelijke 198 renners.

Ook in andere WorldTour-wedstrijden wil de UCI het aantal deelnemers beperken tot 176, maar daarover is nog geen beslissing gevallen.

Vanwege het WK voetbal 2018 in Rusland heeft de UCI besloten om de Tour de France een week later te starten, zodat het niet te veel samen valt met het WK voetbal. De Ronde van Frankrijk start volgend jaar op 7 juli.