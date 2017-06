Een bovennatuurlijke walking simulator met horrortintjes en vol puzzels komt volgende week uit op Steam. No70: Eye of Basir laat je spelen als Aras die zijn broer Erhan zoekt in het huis van zijn oma. Mysterieuze verschijnselen, tijdreizen en oude vijanden komen tijdens je speurtocht naar boven. De game komt uit tijdens de Steam Summer Sale en is dus meteen in de aanbieding voor €6,99.