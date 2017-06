Gevangenen redden leven van agent en krijgen strafvermindering heywoodu 23-06-2017 00:03 print

Een stel Amerikaanse gevangenen uit Polk County in Georgia heeft de eeuwige dank van de familie van een gevangenisbewaarder verdiend. De zes waren op een begraafplaats aan het werk om voor Vaderdag de graven te verzorgen, toen de agent die hen in de gaten hield plotseling onwel werd.

De criminelen hadden zijn wapen, auto en alles kunnen pakken om er vandoor te gaan, maar toonden zich van hun beste kant. Eén van hen pakte snel de telefoon van de op de grond gevallen agent, om zo een ambulance te kunnen bellen. Een ander trok zijn wapenriem uit, waarna de agent door de gevangenen ook ontdaan werd van zijn kogelvrij vest.

Nu de weg vrij was begonnen de mannen hem te reanimeren, tot de ambulance arriveerde. Die namen de agent mee, waarna hij in het ziekenhuis verzorgd werd. Hij maakt het inmiddels goed, zijn familie zorgde ervoor dat de zes gevangenen een extra uitgebreide lunch kregen. Daar bleef het niet bij, want de lokale sheriff heeft laten weten alles te zullen doen om ervoor te zorgen dat de zes een strafvermindering krijgen.

De agent was de 'vaste' begeleider van de zes, die hij immer streng doch vriendelijk behandelde. "Dit had niks te maken met wie in de gevangenis thuishoorde en wie niet, dit ging om een man die in de problemen zat en dringend hulp nodig had", vertelde gevangene Greg Williams.

Ook de agent zelf was uiteraard erg gelukkig. "Geen van mijn jongens is er vandoor gegaan, niemand van hen deed iets wat ze niet hadden moeten doen. We brengen veel tijd samen door", vertelde hij enigszins geëmotioneerd.

Gevangenen redden leven agent (Bron: YouTube)