Hockeyers met zevenklapper zeker van deelname WK

De Nederlandse hockeyers hebben zich donderdagavond geplaatst voor het wereldkampioenschap volgend jaar in India. De klus werd eenvoudig geklaard. In de kwartfinales van de Hockey World League (HWL) werd China eenvoudig met 7-0 verslaan. Een plek in de halve finale van de HWL levert ook automatisch plaatsing op voor het mondiale kampioenschap.

De doelpunten kwamen op naam van Robbert Kemperman, Jonas de Geus, Mirco Pruijser (2), Billy Bakker, Bjorn Kellerman en Tristan Algera. Aanvoerder Bakker speelde zijn 150e interland en maakte zijn 50e doelpunt voor Oranje. De ploeg moest nog wel even op gang komen. Kemperman maakte in het tweede kwart pas de openingstreffer, na een fraaie combinatie met Valentin Verga.

Even later tekende De Geus voor de 2-0, na een mooie voorzet van Jorrit Croon. Voor de speler van Almere was dat zijn eerste doelpunt als international. "Een mooi moment", sprak hij. "Ik ben hier heel blij mee." Met een solide aanvalsspel liep Nederland in het derde kwart verder uit. Pruijser maakte zijn vierde goal van het toernooi, op aangeven Thierry Brinkman. Vervolgens kon Bakker zijn jubileumtreffer maken, opnieuw op aangeven van Brinkman.

Kellerman tikte de 5-0 binnen, Algera benutte nog een strafcorner, Pruijser had het slotwoord, 7-0. Bakker sprak van een topdag. "150ste interland, 50ste treffer en geplaatst voor het WK. Beter kan het niet! Het was verdiend. We begonnen niet zo goed, maar vanaf het tweede kwart ging het beter. Goede passing, mooie combinaties. We hebben het daarmee snel beslist."

Nederland speelt in de halve finale tegen de winnaar van het duel tussen Engeland en Canada. Argentinië en Maleisië staan in de andere halve eindstrijd. Argentinië won met 3-1 van Pakistan en Malesië wist verrassend met 3-2 van India te winnen.