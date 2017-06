Eten wat de pot schaft in Groningen

De bewoners van de Vondelflat, een serviceflat in Groningen, moeten als het aan de directie van de flat ligt voor de rechter verschijnen. De reden: ze vinden het eten niet lekker en bestellen zelf maaltijden bij een andere cateraar.

Tot een jaar geleden had de serviceflat een eigen keuken, maar die is helaas wegbezuinigd. Sindsdien moeten de ouderen het doen met de opwarm-maaltijden van ZINN, en daar hebben we bewoners geen zin in. Het eten is niet lekker en ze willen zelf kunnen kiezen wat ze eten. De directie vindt dat ze verplicht zijn het eten af te nemen en heeft een dwangsom van 500 euro ingesteld per maaltijd die elders wordt besteld. De dwangsom van 500 euro is inmiddels opgelopen tot ongeveer 50.000 euro.

Eén van de bewoners is Jaap Pronk. "Ze doen maar wat ze niet kunnen laten. Ze hebben geen poot om op te staan", volgens de heer Pronk tegen RTL-Nieuws. Volgens hem bezorgt de cateraar van zijn keuze veel beter eten. "Echte jus en niet uit zo'n pakje."

De directie ziet dit anders. Interim-directeur Berend Lugies verklaart dat de flat een serviceflat is met een totaal-pakket. De huur, maaltijden, huishoudelijk werk en receptie zijn aan elkaar gekoppeld. "Als je de maaltijden ergens anders vandaan gaat halen, gaat het hele concept onderuit."

Ouderenbond ANBO vind het onvoorstelbaar. "Of de directie van de flat afspraken mag maken met bezorgdiensten, is juridisch gezien niet zo simpel te zeggen. Wel is duidelijk dat een dwangsom opleggen niet mag. Dat staat namelijk niet in het contract." Uniek zijn dit soort constructies niet. "Zoveel gedoe rondom het bezorgen van maaltijden, dat hebben we nog nooit gehoord. In Groningen heeft het voor onvoorstelbaar veel onrust geleid. Maar zoveel onrust is echt uniek. De rel in Groningen is volledig ontspoord." De ANBO heeft als ludieke actie 160 pizza's laten bezorgen bij de flat.



De situatie is intussen ook doorgedrongen tot de Tweede Kamer. "Dan ben je 88 jaar en moet je voor de rechter verschijnen omdat je zelf wilt beslissen wat je eet. Het moet niet gekker worden", zegt SP-er Lilian Marijnissen. Ook PvdA-kamerlid Nijboer is er niet bepaald over te spreken. "Naar de rechter omdat je zelf kiest wat je wilt eten als oudere? Wat mankeert deze organisatie!?" De Tweede Kamer wil nu dat staatssecretaris Van Rijn naar Groningen gaat om in te grijpen.