Vechtpartij ontsiert Mexicaanse zege op Confederations Cup

Mexico heeft de eerste zege op de Confederations Cup binnen. In Sochi werd met 2-1 gewonnen van Nieuw-Zeeland, hoewel de zege wat overschaduwd werd door een vechtpartij aan het eind.

De Nieuw-Zeelanders begonnen ijzersterk en via Chris Wood leverde dat voor rust de 1-0 op. Na de pauze waren de Mexicanen echter een stuk sterker. Nadat Wood een grote kans verprutst had bracht Raul Jimenez zijn land op gelijke hoogte. Oribe Peralta maakte in de 72e minuut de beslissende 2-1 voor Mexico.

PEC-aanvaller Ryan Thomas schoot in de slotfase nog op de lat en niet veel later ontstond een vechtpartij. Diego Reyes vond het nodig om aan een shirt te trekken en Michael Boxall zette een stevige tackle in, wat leidde tot het handgemeen. Arbiter Bakary Gassama bekeek de videobeelden, maar deelde geen rode kaarten uit.

Na twee van de drie speelronden in groep A gaat Mexico met vier punten aan de leiding, samen met Portugal - dat één goal minder scoorde. Mexico speelt zaterdag tegen Rusland, dat met drie punten derde staat. Nieuw-Zeeland is na twee nederlagen uitgeschakeld.

Het vechtpartijtje (Bron: YouTube)