Van Vleuten tevreden met winst op NK

Annemiek van Vleuten won voor de tweede keer op rij de nationale titel in het tijdrijden. Voor de renster van Orica-Scott was het mooie verrassing, nadat ze de afgelopen weken veel op hoogte geweest als voorbereiding op de Giro Rosa, die op 30 juni begint.

"Dat ik nu toch de tijdrit win, is een goed teken. Het betekent dat ik mijn power niet ben verloren. Ik ben wat lichter geworden, daardoor kan ik vooral bergop wat harder rijden", laat Van Vleuten weten tegenover de NOS.

Van Vleuten trainde op Tenerife, terwijl Dumoulin de winst pakte in de Giro d'Italia. "Ik zat er met allemaal renners in het hotel die zich voorbereidden op de Tour. Met Alberto Contador, Chris Froome, en de mannen van Astana zat ik naar de Giro te kijken. Ik kon alleen niet met ze meekomen in de beklimmingen"

Op het einde van het jaar hoopt Van Vleuten deel te nemen aan het WK tijdrijden in Noorwegen. "Het is zeker mooi om hier op de hoogste trede te staan met hen op het podium naast me. Maar het is ook richting de bondscoach een signaal. Ik wil graag een startplaats voor het WK verdienen. Ik denk namelijk dat het parcours in Bergen mij super ligt, nog meer dan hier."