Ronaldo bezorgt Portugal zege tegen Rusland op Confederations Cup Redactie 22-06-2017 00:19

Portugal heeft de tweede groepswedstrijd op de Confederations Cup met 1-0 gewonnen van Rusland door een goal van Cristiano Ronaldo.

De Russen hadden al drie punten overgehouden aan hun eerste groepsduel met Nieuw-Zeeland, terwijl de Zuid-Europeanen tegen Mexico een zekere overwinning weggaven en gelijkspeelden.

Ronaldo bezorgde Portugal tegen Rusland al vroeg de voorsprong. Nadat Raphael Guerreiro met een op maat gesneden voorzet de Real Madrid-aanvaller wist te bereiken, kopte de goalgetter de bal achter doelman Igor Akinfeev.

De Europees kampioen was de betere in het eerste bedrijf, maar het wist de Russen niet de genadeklap toe te brengen. Fedor Smolov, de oud-Feyenoorder, leek daar vlak voor de theepauze van de profiteren, maar raakte de bal niet goed.

Met dank aan Akinfeev bleef Rusland in de tweede helft in de wedstrijd. Achtereenvolgens André Silva en Ronaldo wisten de sluitpost van CSKA Moskou niet te passeren. Omdat Portugal niet doorpakte, had Georgiy Dzhikiya de gelijkmaker nog op zijn hoofd, maar ging zijn kopbal in blessuretijd hoog over.