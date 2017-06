Van Niekerk weer razendsnel op 100 meter heywoodu 22-06-2017 00:14 print

Sprinter Wayde van Niekerk heeft weer eens van zich doen spreken. De Zuid-Afrikaan, olympisch kampioen op de 400 meter, was dinsdag de grote ster tijdens een atletiekwedstrijd in het Sloveense Velenje.

Van Niekerk kwam in actie op de 100 meter, die hij met afstand won. Met zijn tijd van 9,94 seconden verbeterde hij zijn persoonlijk record, wat van maart vorig jaar stamde. Destijds liep hij in Bloemfontein naar 9,98, waarmee hij geschiedenis schreef: Van Niekerk werd de eerste mens ooit die de 100 meter in minder dan 10 seconden liep, de 200 meter in minder dan 20 seconden en de 400 meter in minder dan 44 seconden.

De superster is nog altijd de enige die dat voor elkaar heeft gekregen. Michael Johnson kwam overigens dicht in de buurt, maar strandde op 10,09 seconden. Usain Bolt begon als 400-meterloper, maar had voor zijn overstap naar de 200 en later de 100 meter nog niet het niveau om onder de 44 seconden te duiken.