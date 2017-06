Witcher fanfilm op Indiegogo

Poolse fans van de Witcher-boeken zijn bezig een film te maken. Ze hebben reeds een kwart gefilmd, maar komen geld tekort voor de rest. Daarom zoeken ze nu hun heil op Indiegogo om $15.000,- op te halen. De film heet Alzur’s Legacy en krijgt Poolse dialogen met Engelstalige ondertiteling. In plaats van Geralt als hoofdpersoon stelen Lambert, Triss Merigold en Dandelion de show.

De makers gaan voor authenticiteit en filmen daarom zoveel mogelijk in de natuur en in ruïnes. De kostuums worden met de hand genaaid en al het wapentuig is getrouw nagemaakt. Het verhaal is gebaseerd op de boeken van Andrzej Sapkowski, maar een aantal cinematografische invloeden van de games zijn ook zichtbaar. Als je het team wilt steunen, dan kan dat via deze link.