Speel Sega klassiekers gratis op je telefoon

Sega heeft Sega Forever aangekondigd, dit is een collectie van allerlei oude Sega games. De eerste games zijn vanaf vandaag gratis beschikbaar op je telefoon of tablet.

Iedere Sega Forever game is gratis en kan offline gespeeld worden, maar uiteraard bevat het ook advertenties. Je kunt die advertenties weghalen voor €1,99. Het is nog onduidelijk of je per game moet betalen. Verder heb je beschikking tot cloud saves en leaderboards. Spelers die liever met een controller spelen, hebben die mogelijkheid dankzij controller support.

De eerste vijf games die uitkomen zijn Mega Drive en Genesis titels. Ze kunnen gedownload worden via de iOS App Store en Android Google Play Store. Deze vijf games zijn:

Sonic the Hedgehog

Phantasy Star II

Comix Zone

Kid Chameleon

Altered Beast

Bekijk hieronder de trailer en klik hier voor de website.