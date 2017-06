Ten Dam voor negende maal naar Tour Olga Kroeders 21-06-2017 16:59 print

Laurens ten Dam gaat dit jaar voor de negende maal van start in de Tour de France. Zijn ploeg Sunweb maakte vandaag zijn selectie bekend.

Naast Ten Dam staan de Australiër Michael Matthews en de Duitser Nikias Arndt, de Fransman Warren Barguil, de Nederlanders Roy Curvers, Mike Teunissen, Albert Timmer en Ramon Sinkeldam en de Duitser Simon Geschke aan het vertrek.

In 2008 reed Ten Dam zijn eerste Ronde van Frankrijk, hij werd toen 21e. In 2014 eindigde hij als tiende in het eindklassement. Vorige maand reed Ten Dam in de Giro in dienst van zijn kopman en latere eindwinnaar Tom Dumoulin.

De Tour de France gaat dit jaar op 1 juli van start.