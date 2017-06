Britse Queen draagt 'EU-hoed'

Na de voor premier Theresa May vrij rampzalig verlopen verkiezingen is het woensdag de beurt aan de koningin om de nieuwe parlementaire periode te openen. Tot veler verbazing verscheen de Queen in het blauw, en leek haar hoed verdacht veel op de vlag van de Europese Unie.

De Britten zijn deze week net aan de onderhandelingen over uittreding uit de EU begonnen. Die moeten binnen twee jaar zijn afgerond. May riep de verkiezingen uit om de meerderheid voor haar Conservatieve Partij te vergroten, maar in plaats daarvan raakte ze deze kwijt.

Minister van Financiën Philip Hammond gooide daarop de knuppel in het hoenderhok door op te roepen tot een Brexit die "voor iedereen werkt", in plaats van de harde breuk die de rechtervleugel van de partij wil. Hammonds interventie wordt gezien als mogelijk begin van het einde van het premierschap van May, die ook nog steeds geen gedoogsteun van de Noord-Ieren heeft weten te regelen voor een minderheidskabinet.

Het is zo goed als ondenkbaar dat de kledingkeuze van de vorstin op toeval berust. In deze context kan die gezien worden als knik richting Hammond, en afwijzing van een mogelijke opvolging door een 'harde' Brexiteer zoals Boris Johnson (hoewel je bij hem nooit weet waar hij precies voor staat).

Hammond maakt zich zorgen over de gevolgen voor de Britse industrie. Vooral de auto-industrie zou grote klappen kunnen krijgen als de Britten zowel uit de EU als uit de Europese Economische Regio en de Douaneunie stappen.

Bij een zogeheten zachte Brexit blijven de Britten wel bij die laatste twee aangesloten, oftewel in de single market. Maar dan moeten ze ook akkoord gaan met de vier EU-vrijheden: van kapitaal, goederen, diensten en werk. Dit scenario lijkt nu een stuk waarschijnlijker geworden.

Not to be facetious but the Queen's hat looks like the European Union flag pic.twitter.com/1nDJ3sWDTd — Federica Cocco (@federicacocco) June 21, 2017

