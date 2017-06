Man plant toch niet tientallen reuzenbomen als wraak op gemeente

Een Amerikaanse bomenliefhebber heeft op zeer creatieve wijze wraak genomen op de autoriteiten van Redondo Beach in Californië. De man had een inmiddels dertig jaar oude pepper tree in de tuin staan, waar hij erg aan gehecht was.

De boom had zelfs een naam: Clyde. Vanaf de eerste weken van het boompje verzorgde de man het altijd goed en hij vond het een prachtig idee dat zijn boom hem zou overleven, zeker nu hij zelf wat ouder begon te worden. De wortels groeiden echter richting de stoep en zorgden daar voor wat schade, waardoor de gemeente het doodsvonnis van de boom tekende. Clyde werd gedwongen gekapt en de man moest de boel zelf betalen. "Burgemeester Steve Aspel, u heeft mijn kind vermoord", schrijft hij.

Nu, bijna drie jaar later, doet hij op Reddit uit de boeken hoe hij zijn zoete wraak gepland heeft. Twee jaar en zeven maanden geleden heeft de man in diverse parken en bij eigendommen van de gemeente in totaal 45 California Redwood-bomen en 82 reuzensequoias geplant. Deze bomen worden ook wel mammoetbomen genoemd en dan weet je wel hoe laat het is: ze worden bijzonder groot, zoals een ieder die Bassie en Adriaan in Amerika gezien heeft ongetwijfeld weet.

"Inmiddels zullen de wortelsystemen van al deze bomen een diameter van een kleine tien meter hebben, waarbij ze zich diep in de aarde ingegraven hebben", schrijft Clyde's 'vader' in een bericht aan de burgemeester. "U heeft misschien gezien dat voor het stadhuis wat boompjes beginnen te groeien, net als in uw eigen achtertuin. Dat zijn reuzensequoias en de groei daarvan zal in de komende maanden zeer snel gaan."

"U heeft Clyde vermoord, maar ik heb hem vervangen door meer dan honderd levende reuzen. En reuzen, dat zullen het worden. Binnen een paar jaar zullen ze hoogten bereiken van zo'n dertig tot negentig meter, terwijl ze ruimschoots ouder dan 2500 jaar kunnen worden....dat is langer dan de tijd dat het geleden is sinds Jezus op aarde liep."

De wraaknemer rekent de burgemeester ook even een kostenplaatje voor: "Inmiddels zal het verwijderen van één van deze bomen al ruim meer dan 1500 dollar kosten. Ik zadel u bij dezen op met de rekening, zoals u dat drie jaar geleden bij mij heeft gedaan. Een goede dag, meneer, en moge uw stad overlopen worden door bomen. En dat Clyde in vrede mag rusten."

Het hele verhaal, door de man zelf geschreven, is hier te lezen.

Update 17.05 uur

Helaas, uw ogenschijnlijk niet zo scherpe redacteur is keihard gevallen voor een ouderwetse hoax. Zo legt men op Snopes haarfijn uit hoe het hele verhaal simpelweg niet waar kan zijn. Om het kort samen te vatten: de grond in het gebied rond Redondo Beach is veel te droog, de genoemde bomen groeien helemaal niet zo snel en de gebruiker die het verhaal op Reddit zette beschreef zichzelf in een ander topic, niet al te lang geleden, nog als een student in plaats van een op leeftijd zijnde bomendeskundige.

Een jammerlijk foutje dus, maar om de link met Bassie en Adriaan er maar even in te houden: 'Foutje, moet kunnen' en 'Altijd blijven lachen!'