Telecomprovider KPN brengt samen met Veilig Verkeer Nederland (VVN) eind dit jaar een slim fietsslot op de markt. Het slot blokkeert een mobiele telefoon zodra de fiets van het slot gehaald wordt. Dat heeft KPN woensdag bekendgemaakt.

Het slimme slot, de Safe Lock, moet bijdragen aan de verkeersveiligheid, vooral bij kinderen. Een op de vijf fietsongelukken bij kinderen komt door het gebruik van een smartphone. In 2015 raakten, volgens cijfers van VVN, in totaal 441 kinderen gewond door fietsongelukken en kwamen er twaalf om het leven.

De Safe Lock is een fietsslot dat in verbinding staat met een app op de telefoon. Met de app maakt de fietser het slot open. Op het moment dat het open is, stuurt de app een signaaltje naar het mobiele netwerk dat het data- en telefoonverkeer tijdelijk stopzet. Zodra het slot weer dichtgaat, wordt het telefoon- en dataverkeer weer vrijgegeven.

De Safe Lock wordt deze zomer nog geoptimaliseerd. Aan het eind van het jaar zal het voor zo'n 100 euro in de winkels liggen. Voorlopig werkt het slot alleen met Android-toestellen.



Slim fietsslot blokkeert smartphonegebruik (Foto: BuzzT)