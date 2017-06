'Stoke mag blijven hopen op Martins Indi' Redactie 21-06-2017 09:08 print

Bruno Martins Indi mag blijven hopen op een nieuw verblijf bij Stoke City. FC Porto zou bereid zijn te praten over acht miljoen euro.

Martins Indi werd vorig seizoen door Porto verhuurd aan Stoke en was daar een vaste kracht centraal in de defensie. De 34-voudig Oranje-international wil dolgraag bij The Potters blijven, maar zijn broodheer stribbelt tegen. Ondanks het feit dat Indi's contract volgend jaar zomer afloopt, vroeg Porto aanvankelijk tien miljoen euro.

Daar lijkt nu langzaamaan verandering in te komen. A Bola meldt dat Porto, om aan de verplichtingen van Financial Fair Play te voldoen, voor een slordige veertig miljoen euro aan spelers moet verkopen. Stoke zou hem nu voor acht miljoen euro kunnen kopen. De Engelsen lijken er dus goed aan te hebben gedaan om geduldig te wachten.

Martins Indi zei vorige maand, toen hij bij Oranje was, zich volledig te richten op een nieuw seizoen bij Porto. Wel hield hij een slag om de arm, wat betreft een terugkeer naar de Premier League. "Dat weet je natuurlijk nooit. Business is business." Indi verruilde in 2014 Feyenoord voor FC Porto, maar kon bij die club nooit onbetwist basisspeler worden. Dat lukte hem dus wel in de Premier League met Stoke.