Aanslagpleger Brussel doodgeschoten door militairen

De verdachte van de aanslag op Brussel-Centraal is omgekomen, zo melden verschillende Belgische media. De politie gaat uit van een terreuraanslag. Er zijn geen gewonden gevallen. De man droeg een bomgordel en wilde daarmee een zwaardere aanslag plegen. Woensdagochtend rond 06.15 uur nam een lijkwagen het lijk mee van de dader die dinsdagavond door militairen werd neergeschoten.

De ontmijningsdienst van het leger, DOVO, heeft vlakbij de Grasmarkt, een plein niet ver van het station. een verdacht voertuig onderzocht dat vlak bij het Smurfenstandbeeld stond. Volgens persbureau Belga was er een ontploffing te horen, die door het leger werd veroorzaakt. Het is onduidelijk of de zoekactie van het leger iets heeft opgeleverd, De Grasmarkt werd rond middernacht ontruimd. De door de politie ingestelde veiligheidszone rondom de Grasmarkt is in de nacht van dinsdag op woensdag rond 01.30 uur opgeheven.

Eerder op de avond werd een verdachte man neergeschoten op station Brussel-Centraal, nadat hij een kleine explosie veroorzaakt had op het station. De verdachte is dood.

Het sporenonderzoek is rond 05.30 uur afgerond. De onderzoekers namen "een hoop materiaal in bruine zakken en dozen" mee naar buiten, meldde persbureau Belga.



